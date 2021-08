Frente fria traz chuvas ao Estado de SP, com risco de deslizamentos no litoral

Da Redação

A queda de temperatura iniciada esta semana faz o tempo continuar instável na cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 12, com possibilidade de chuva fraca a qualquer hora do dia. Com a chegada de nova frente fria, a capital paulista terá máxima de 18 ºC e mínima de 12 ºC, com céu nublado e poucas aberturas de sol. Para as regiões centrais e ao leste do Estado, são previstas rajadas de vento de até 50 km/h.

Na faixa litorânea, a previsão é de muitas nuvens sobre a Baixada Santista e o litoral sul do Estado, com volumes significativos de chuva. Segundo a Climatempo, moradores dessas regiões devem ficar atentos ao risco de inundações e deslizamentos de terra. O mau tempo se estende às áreas costeiras de Santa Catarina e do Paraná, por causa da passagem da frente fria provocada por um sistema de alta pressão atmosférica de origem polar. Nas demais áreas do interior e norte paulista, o dia será de céu aberto com umidade relativa do ar baixa nas horas mais quentes.

O sol volta a aparecer na Grande São Paulo a partir de domingo, 14. O tempo ficará firme em todas as áreas do Estado, incluindo o litoral, embora ainda sejam esperadas algumas variações de nebulosidade. As temperaturas voltam a subir já na chegada do fim de semana, com gradativa elevação na capital entre sábado e domingo e máxima prevista de 27 ºC.

No Rio de Janeiro, a temperatura máxima chega a 24 ºC nesta quinta-feira, por volta das 14h. A mínima, de 17 ºC, será sentida apenas no início da manhã, com elevação para 22 ºC esperada a partir das 10h. Apesar das temperaturas superiores às de São Paulo, o dia também deve ser nublado na capital fluminense, com sol encoberto por nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.