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Frente fria provoca queda de temperaturas em São Paulo; veja até quando

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A passagem de uma frente fria provoca a queda das temperaturas na cidade de São Paulo a partir desta quarta-feira, 2. Nesta manhã, a capital começou o dia com céu encoberto e sem registro de chuva.

Na quinta-feira, 3, o cenário atmosférico se repete, ou seja, madrugada com céu nublado, temperatura média de 12°C e ligeira sensação de frio. No decorrer do dia, a nebulosidade diminui, o sol aparece, o que permite a elevação da temperatura. Não há previsão de chuva.

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Na sexta-feira, 4, os termômetros permanecem entre 15ºC e 25ºC, antes de nova redução de temperatura entre sábado, 5, e segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil. A previsão da Meteoblue indica que a queda mais acentuada será justamente no dia do feriado.

Veja a variação dos termômetros para os próximos dias em SP, segundo a Meteoblue:

- Quarta-feira: entre 13ºC e 19ºC;

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- Quinta-feira: entre 12ºC e 24ºC;

- Sexta-feira: entre 15ºC e 25ºC;

- Sábado: entre 14ºC e 17ºC;

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- Domingo: entre 10ºC e 14ºC - previsão de fortes chuvas;

- Segunda-feira: entre 9ºC e 10ºC.

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