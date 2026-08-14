Frente fria muda o tempo em São Paulo, mas calorão já tem data para voltar; veja a previsão

A passagem rápida de uma frente fria pela costa de São Paulo vai diminuir um pouco as temperaturas máximas nesta sexta-feira, 14, e no sábado, 15. Conforme a Meteoblue, a partir de domingo, 16, as temperaturas já voltam a subir ficando acima dos 30ºC ao menos até quinta-feira, 20. A sexta-feira começou com muitas nuvens, redução de visibilidade por conta da formação de névoa úmida, vento de sudeste e termômetros em média na casa dos 16,6°C.

"Uma frente fria de fraca atividade chuvosa avança pelo oceano na altura da costa litorânea de São Paulo. O sistema deve provocar chuvas isoladas de fraca a moderada intensidade em alguns momentos. Por conta dessa condição meteorológica as temperaturas não sobem muito", afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

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Volta do calor

Ainda de acordo com o órgão municipal, as simulações atmosféricas indicam uma condição de veranico, entre a segunda-feira, 17, e a quinta-feira, 20. "Nesse período, a temperatura máxima na capital paulista deve superar os 30°C, com índices de umidade do ar reduzidos, abaixo dos 30%", alerta.

A expectativa é que o sábado inicie o dia com muitas nuvens, chuviscos intermitentes no decorrer da madrugada e termômetros em média na casa dos 16°C. Já no domingo, o sistema frontal se afasta do litoral de São Paulo e as condições do tempo começam a mudar. O dia será marcado por predomínio de sol entre poucas nuvens.

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Em razão das mudanças constantes de temperatura na cidade de São Paulo e em outras áreas do País, as buscas no Google Trends também têm aumentando com relação aos temas relacionados com as condições, entre eles, o termo frente fria, que aparece em alta, inclusive, nos últimos três meses.

Alerta de onda de calor

A Defesa Civil de São Paulo já havia emitido um alerta para uma onda de calor que deve atingir o Estado ao menos até quarta-feira, 19. A previsão indica temperaturas até 7°C acima da média em áreas do interior, além de baixos índices de umidade e aumento do risco de incêndios na vegetação.

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Segundo o órgão, as condições são provocadas pela atuação de uma massa de ar quente e seco sobre grande parte do Estado. O cenário deve ser mais intenso no interior paulista, onde a combinação entre temperaturas elevadas, baixa umidade e vegetação ressecada pode favorecer a ocorrência de incêndios.

Na capital paulista, a temperatura chegou a 29°C na quinta-feira, 13, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Depois de registrar temperaturas mais amenas entre esta sexta e sábado, a tendência é de aumento dos termômetros na cidade nos dias seguintes.

As maiores diferenças em relação às temperaturas médias são esperadas nas regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, onde os termômetros poderão registrar até 7°C acima da média.

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Nas regiões de Marília, Bauru, Araraquara, Itapeva, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e na região metropolitana de São Paulo, as temperaturas máximas devem ficar entre 3°C e 5°C acima da média. Já em Registro, na baixada santista e no litoral norte do Estado, a elevação pode chegar a 3°C.

Além dos efeitos do calor, a Defesa Civil chama a atenção para os impactos da rápida elevação das temperaturas sobre a saúde. Segundo a tenente Carolina, médica pneumologista do Departamento de Atendimento Médico da Casa Militar, a combinação de calor e baixa umidade pode aumentar a sensibilidade das mucosas.

"Quando a temperatura sobe de forma rápida, associada à baixa umidade do ar, as mucosas ficam mais sensíveis. Isso, somado à circulação de vírus respiratórios característica do inverno, aumenta o risco de infecções respiratórias, especialmente entre crianças, idosos, pessoas com doenças pulmonares ou alérgicas", explica.