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Frente fria em SP: temperatura despenca e máxima não passa de 16ºC

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A chegada de uma frente fria pelo litoral paulista neste fim de semana deve provocar chuvas generalizadas, acompanhadas de rajadas de vento que podem superar 60 km/h e leve queda nas temperaturas na cidade de São Paulo, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura nesta sexta-feira, 11.

Segundo o órgão, o volume de chuva deve aumentar no sábado, 12, devido à atuação de um sistema frontal no litoral paulista e à formação de áreas de instabilidade vindas do interior do Estado.

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A previsão é de tempo instável e chuvoso, o que deve limitar a elevação das temperaturas. Na madrugada de sábado, os termômetros devem marcar 15 ºC, e a máxima não deve ultrapassar 21 ºC. A umidade relativa do ar deve permanecer elevada, com índices mínimos em torno de 75%, segundo o CGE.

No domingo, 13, o CGE prevê um cenário semelhante. A madrugada deve ter chuva de intensidade moderada, com temperaturas em torno de 14 ºC. Ao longo do dia, a máxima não deve passar de 16 ºC . A previsão é de chuva generalizada, de intensidade moderada a forte, o que aumenta o potencial para acumulados elevados. A umidade relativa do ar deve ficar acima de 80%.

A chuva deve continuar na cidade de São Paulo após o fim de semana. Segundo o Meteoblue, as temperaturas devem apresentar pouca variação entre segunda-feira, 14, e quarta-feira, 16. Veja a previsão:

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Segunda-feira: entre 17ºC e 15ºC;

Terça-feira: entre 20ºC e 15ºC;

Quarta-feira: entre 16ºC e 13ºC.

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Alertas para o Estado de São Paulo

Para o fim de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas laranja. Um deles é de tempestade e vale para o sábado, 12; o outro, de acumulado de chuva, é válido para o domingo, 13. Ambos os avisos são válidos ao longo de todo o dia e preveem chuva de 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h.

No sábado, o alerta de tempestade abrange a capital paulista, a faixa do Estado próxima à divisa com o Paraná, estendendo-se até a região central, e grande parte do litoral. Há risco de queda de granizo, interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

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No domingo, o alerta de acumulado de chuva atinge principalmente a região próxima à divisa com o Paraná. O Inmet prevê risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios.

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