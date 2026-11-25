Uma nova frente fria deve avançar pela costa da região Sudeste a partir desta quarta-feira, 25, segundo o Climatempo. A passagem do sistema deve favorecer a ocorrência de chuvas intensas, com volumes expressivos e risco de transtornos em áreas de Minas Gerais e nos litorais de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Ainda segundo o órgão de meteorologia, as instabilidades são provocadas pela combinação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, pelo transporte de umidade e pela atuação de um cavado nos níveis médios da atmosfera.

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O avanço da frente fria deve intensificar as instabilidades, principalmente entre esta quarta e quinta-feira, 26. A previsão é de que o litoral paulista registre acumulados de chuva de até 200 milímetros no período.

Temporais em São Paulo

Conforme o Climatempo, as precipitações ganham intensidade e abrangência nesta tarde, com possibilidade de temporais isolados.

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As áreas que exigem maior atenção incluem a Grande São Paulo, o Vale do Ribeira e regiões do norte, leste e sul do Estado, além do litoral paulista. Entre os municípios com previsão de volumes expressivos de chuva estão Ribeirão Preto, Jardinópolis, Brodowski, Sertãozinho e Cravinhos.

"O destaque fica para o litoral paulista, onde os acumulados de chuva podem superar os 100 milímetros ao longo do dia", informou o órgão de meteorologia.

Ainda há previsão de chuva em todo o Estado do Rio de Janeiro e em áreas de Minas Gerais, como o Triângulo Mineiro, o oeste e o centro-sul, incluindo a região metropolitana de Belo Horizonte.

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Na quinta-feira, as instabilidades persistem. Na Baixada Santista e no litoral norte de São Paulo, os volumes de chuva também podem ultrapassar os 100 milímetros.

No litoral do Rio de Janeiro, os acumulados podem variar entre 100 e 120 milímetros em alguns pontos. Segundo o Climatempo, o cenário eleva o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, principalmente em áreas que já registraram volumes expressivos de precipitação nos últimos dias.

Durante a noite, a chuva perde intensidade em São Paulo e fica restrita ao extremo norte do Estado. Já no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais, permanece a possibilidade de temporais.

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As temperaturas devem cair em boa parte do território paulista, além do centro-sul mineiro, Rio de Janeiro e sul capixaba.

Na cidade de São Paulo a mínima deve ficar entre 16°C e 18°C e máxima de 21°C a 23°C.

Região Sul ainda terá temporais

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No Sul, as chuvas devem persistir nesta quarta-feira. As instabilidades ganham intensidade durante a tarde, especialmente no Paraná e Santa Catarina. Também há previsão de temporais no norte do Rio Grande do Sul.

Segundo o Climatempo, nas áreas mais atingidas pela chuva, os termômetros devem reduzir com a chegada do ar mais frio. No território gaúcho, as mínimas variam entre 14°C e 22°C, enquanto as máximas ficam entre 21°C e 30°C.

Na quinta-feira, são esperadas chuvas de moderada a forte intensidade entre a madrugada e a manhã no extremo noroeste do Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina. Ao longo do dia, porém, o tempo tende a ficar mais estável em boa parte dos dois Estados.

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No Paraná, as instabilidades persistem desde as primeiras horas da manhã até a noite, com pancadas intensas e risco de temporais.

Além disso, a chegada de uma massa de ar frio deve provocar queda nas temperaturas na região Sul. No Rio Grande do Sul, por exemplo, as mínimas ficam entre 9°C e 19°C. As rajadas de vento podem atingir velocidades de 40 a 50 km/h em grande parte da região.

Instabilidade no Centro-Oeste

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O Climatempo informou que o transporte de umidade, associada à baixa pressão sobre o Paraguai e às temperaturas elevadas, favorece o desenvolvimento de instabilidades no Centro-Oeste.

Entre as áreas atingidas pela chuva, nesta quarta, estão o Mato Grosso do Sul, o sudoeste de Mato Grosso, leste de Goiás e Distrito Federal.

Na quinta-feira, as instabilidades seguem em grande parte da região. Embora tenha previsão de chuva, o calor deve continuar predominando.

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Norte e Nordeste também terão pancadas de chuva

O oeste da Bahia tem previsão de pancadas de chuva forte nesta quarta-feira, devido à umidade remanescente das precipitações dos últimos dias. No litoral, podem ocorrer chuvas fracas e passageiras, enquanto nas demais áreas do Nordeste predomina o tempo seco. No interior, os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 20% e 30%.

Na Região Norte, há previsão de pancadas no Acre, em Rondônia, no centro-sul do Amazonas e do Pará, além do Tocantins.

Na quinta-feira, 26, a chuva continua no Amazonas e em Rondônia, assim como em áreas da Bahia, do Maranhão e do Piauí. O calor permanece predominante nas duas regiões.