Frente fria deve aumentar chuvas no centro-sul do País neste fim de semana

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A passagem de uma frente fria deve provocar temporais, com risco de granizo, e queda acentuada de temperatura nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste durante o fim de semana e o início da próxima semana, segundo boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O sistema avança inicialmente sobre o Sul e, na sequência, leva instabilidades às demais regiões.

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A partir de domingo, 8, a entrada de uma massa de ar frio deve derrubar as temperaturas, especialmente em São Paulo, onde os termômetros podem chegar a 10°C na segunda-feira, 9.

O frio também favorece a formação de geada em áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Já no interior do Nordeste, por outro lado, as temperaturas podem superar 40°C.