Frente fria avança e Inmet emite aviso de baixas temperaturas; RS e SC têm risco de geada

Uma nova massa de ar polar, que chega com o avanço de uma frente fria, deve provocar uma queda acentuada nas temperaturas na região Sul do Brasil a partir desta segunda-feira, 27. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos de baixas temperaturas e risco de vendavais para cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

O alerta vale até a terça-feira, 28, dia que deve registrar as temperaturas mais baixas. De acordo com o Inmet, o Estado gaúcho e partes do Paraná e de Santa Catarina podem registrar temperaturas entre 3ºC e 5ºC.

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A Defesa Civil do Rio Grande do Sul prevê que, apesar do tempo firme na terça-feira, as mínimas devem ficar entre 1°C e 13°C, favorecendo a formação de geada na campanha, sul, centro, norte, serra, vales e na porção oeste da região metropolitana de Porto Alegre. Em Santa Catarina, as áreas com maior risco de geada são os pontos mais altos da serra.

Conforme o Climatempo, a geada pode atingir os dois Estados nas primeiras horas da terça-feira. Segundo o instituto, a combinação entre ar frio, tempo mais aberto e vento mais fraco durante a madrugada favorece a formação do fenômeno.

O Inmet informou que a passagem da frente fria também poderá causar fenômenos adversos, como temporais, chuvas intensas, rajadas de vento, raios e possibilidade de granizo nos primeiros dias desta semana. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a previsão é de acumulados de chuva de até 80 mm, em sete dias. No Paraná, os acumulados não devem superar os 70 mm.