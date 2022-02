Da Redação

Freira é presa por desviar R$ 4,4 mi de escola para apostar

A freira norte-americana Mary Margaret Kreuper, de 80 anos, foi detida após desviar US$ 835 mil, o equivalente a cerca de R$ 4,4 milhões, para gastar em apostas e turismo de luxo. O dinheiro foi subtraído da escola católica onde a acusada foi diretora por 28 anos. Com informações do Metrópoles.

“Eu pequei, desobedeci a lei, e não tenho desculpas” admitiu Kreuper no tribunal, de acordo com The Los Angeles Times. Ela disse que os crimes foram “uma violação” dos seus votos, “dos mandamentos, da lei, e acima de tudo da confiança que todos depositaram” nela.

O jornal também divulgou que, ao ser confrontada pela arquidiocese local, a acusada argumentou que os padres possuíam remunerações maiores do que as das freiras. Por isso, ela precisava de um aumento salarial.

Seu advogado, Mark Byrne, afirmou que Mary havia se viciado em jogos de azar. “Isso não é desculpa para o que ela fez. É apenas uma explicação”, assinalou.

A religiosa se declarou culpada por fraude e lavagem de dinheiro, durante uma audiência no ano passado. Ela foi condenada a 12 meses e 1 dia de prisão.

Apesar de ter feito votos religiosos, há seis décadas, nos quais se comprometeu a ter uma vida de simplicidade, Kreuper usou parte do dinheiro desviado para custear viagens de luxo a Lake Tahoe, na divisa entre os estados da Califórnia e Nevada.

