Freira brasileira morre afogada na Itália após salvar colegas arrastadas pelo mar

A freira brasileira Nadir Santos da Silva, de 45 anos, morreu afogada na última segunda-feira (11) na Sicília, no sul da Itália, após resgatar outras religiosas de sua congregação que eram arrastadas pelo mar. A informação foi confirmada pelo site Vatican News. A vítima, que atuava como priora local das Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, entrou na água para salvar o grupo surpreendido por fortes ondas durante um momento de lazer na praia, mas acabou perdendo as forças após garantir a segurança das companheiras.

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O acidente aconteceu em um dia de convivência da comunidade católica. As irmãs estavam em uma parte rasa do mar quando a correnteza repentinamente se intensificou. Ao perceber o perigo, Nadir entrou na água para socorrer as companheiras e conseguiu ajudá-las a retornar para a margem, mas acabou perdendo as forças durante o resgate. Uma das freiras ainda tentou retirá-la da água, mas a brasileira já havia ficado inconsciente e não resistiu.

Trajetória

Natural do interior da Bahia, onde nasceu em 10 de agosto de 1980, Nadir mudou-se para São Paulo ainda na infância. A trajetória da religiosa chama a atenção por seu perfil antes da conversão. De acordo com os relatos publicados pelo portal do Vaticano, durante a juventude ela costumava se definir como punk e anarquista. Essa intensidade de caráter marcou toda a sua vida, refletindo-se posteriormente em sua dedicação religiosa.

O monsenhor Bruno Lins, que foi diretor espiritual de Nadir, ressaltou a personalidade forte e a busca constante da freira pela autenticidade da fé. Em declaração, Lins a descreveu como uma pessoa sem meios-termos, que rejeitava qualquer forma de superficialidade e não se contentava com o medíocre. "Sua busca por Deus foi sincera e marcada pela autenticidade: não sem lutas, não sem sofrimentos ou contradições, mas sempre movida por uma sede de verdade”, disse.

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As informações são do O Globo.