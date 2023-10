Fralda gera alerta de bomba e aeronave precisa ser evacuada; entenda

Um caso bastante inusitado foi registrado nesta sexta-feira (13) após um avião da Copa Airlines com destino à Flórida, nos Estados Unidos, decolar do Panamá. A aeronave precisou retornar ao país da América Central depois que uma fralda descartável gerou um alerta de suspeita de ameaça de bomba.

Os 144 passageiros a bordo tiveram que desembarcar do avião, mas o susto não passou de um alarme falso de acordo com as autoridades. Os seguranças realizaram uma inspeção de emergência no Boeing 737-800 e descobriram que uma fralda descartável para adultos provou o alerta.

As informações foram divulgadas as redes sociais da polícia do Panamá. Ainda segundo divulgações, a aeronave ficou isolada de outros aviões quando pousou no aeroporto internacional da Cidade do Panamá até que a situação fosse esclarecida.

