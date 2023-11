Fragmentos de asfalto atingem fuselagem de avião durante decolagem

Fragmentos do asfalto da pista de decolagem do Aeroporto Internacional de Nevegantes, segundo mais movimentado de Santa Catarina, atingiram a fuselagem de um avião momentos antes dele tentar levantar voo. O fato ocorreu por volta das 6h da manhã desta terça-feira (14) e obrigou o aeroporto a ficar fechado por 4 horas, retornando à normalidade somente às 10h.

continua após publicidade

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a aeronave sendo atingida pelo asfalto enquanto iniciava o processo de decolagem. O asfalto se desprendeu, de fato, e saltou sobre o avião.

- LEIA MAIS: Incêndio em distribuidora de combustíveis já dura mais de 24h

continua após publicidade

Veja:

tnonline

continua após publicidade

Questionada sobre o que houve com a pista, a CCR Aeroportos afirmou que ocorreu uma "desagregação do pavimento". Conforme a Gol, que é a responsável pelo avião que decolava no momento do incidente, o "desplacamento do pavimento da pista" obrigou todos os passageiros desembarcarem no aeroporto.

"Fragmentos do asfalto atingiram a fuselagem da aeronave, que se encontra em avaliação pelo time de manutenção. Todos os clientes foram desembarcados em segurança e receberam as devidas facilidades", informou a Gol.

Por conta do problema, cinco decolagens foram canceladas e outras cinco atrasaram. Em relação aos pousos, três foram cancelados, além de três atrasos.

continua após publicidade

Nota da CCR

"A CCR Aeroportos informa que precisou interromper as operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de Navegantes (NVT) por volta das 6h da manhã desta terça-feira (14), devido a uma desagregação do pavimento da pista. Uma equipe de Engenharia avalia, no momento, a alternativa mais rápida e segura para a liberação da pista".



Nota da Gol

A GOL informa que devido ao desplacamento do pavimento da pista do aeroporto de Navegantes (NVT) na manhã desta terça-feira (14/11), o voo G3 1843, com destino ao Galeão (GIG), retornou para sua posição após o início do procedimento de decolagem. Fragmentos do asfalto atingiram a fuselagem da aeronave, que se encontra em avaliação pelo time de manutenção. Todos os clientes foram desembarcados em segurança e receberam as devidas facilidades.



Como consequência da impraticabilidade da pista para pousos e decolagens, os voos G3 1266 (GRU-NVT), G3 1267 (NVT-GRU), G3 1279 (NVT-CGH) e G3 1283 (NVT-CGH) foram cancelados. Os Clientes afetados estão recebendo as tratativas previstas, com remarcação dos bilhetes para outras datas ou acomodação em voos via Florianópolis (FLN), Joinville (JOI) e Curitiba (CWB).

A GOL reforça que todas as ações referentes a estes voos foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia.

Siga o TNOnline no Google News