Fotos em HD poderão ser enviadas pelo WhatsApp; veja como funciona

O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (17) que agora é possível enviar fotos com qualidade HD nas conversas. Até então, o aplicativo só permitia enviar uma versão mais leve dos arquivos, o que fazia eles chegarem com menos qualidade aos destinatários.

Para enviar uma imagem em alta definição pelo WhatsApp, basta escolher o arquivo e selecionar o botão "HD" na tela com os outros recursos de edição do aplicativo. Se o ícone estiver desativado, a foto será enviada no que o app chama de "qualidade padrão". Veja:

Foto por Reprodução

Segundo o WhatsApp, fotos com qualidade padrão costumam ter entre 1,5 MP e 4 MP (megapixels), enquanto as fotos em HD ficam entre 9 MP e 16 MP. "As imagens em HD ainda serão um pouco compactadas para garantir que o envio e o recebimento ainda sejam rápidos", explicou o WhatsApp para a reportagem do g1.

A plataforma usa um padrão de imagens conhecido como "JPEG progressivo", que permite fornecer vários níveis de qualidade para uma foto no mesmo envio. "Isso significa que, se a pessoa para quem você está enviando estiver com uma conexão fraca ou limitada, ela ainda poderá baixar apenas a versão padrão de uma foto que você enviou em HD", diz o aplicativo.

O novo recurso será liberado aos poucos e estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas. O aplicativo também promete liberar em breve o envio de vídeos em HD.





Fonte: g1.

