Fotos de supostos cadáveres de alienígenas milenares viralizam; veja

Um debate realizado na Câmara dos Deputados do México ganhou espaço no mundo midiático, isso porque restos mumificados que seriam de seres extraterrestres foram exibidos durante a Assembleia Pública para Regulação de Fenômenos Aéreos Não Identificados. A discussão a respeito do tema foi promovido pelo deputado Sergio Gutiérrez Luna nessa terça-feira (12).

continua após publicidade

O responsável por apresentar os corpos das criaturas aos deputados foi o ufólogo e jornalista Jaime Maussan. De acordo com o especialista, os restos são estudados pela Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e teriam mais de mil anos de idade.

“São seres não-humanos. Não foram recuperados em naves, mas foram encontrados sepultados e fossilizados”, afirmou.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ex-oficial de Inteligência dos EUA garante existência de alienígenas

Dois dos corpos apresentados aos políticos têm cerca de 60 centímetros. Eles foram encontrados no Peru, na região das Linhas de Nazca, em 2015.

Em seu X, antigo Twitter, Maussan escreveu que um diretor do Instituto Científico para Saúde da Secretaria da Marinha do México disse que o DNA encontrado nos corpos não guardam relação com humanos. No entanto, ainda não há estudos mais avançados sobre os corpos e nenhuma conclusão oficial.



continua após publicidade

El Director del Instituto Científico para la Salud de la Secretaría de la Marina de México @SEMAR_mx; expusó la reyna de todas las evidencias forenses; y concluyó que el ADN de los cuerpos biológicos presentados en la Audiencia FANI #UAP 🇲🇽 no guardan relación con el ser humano. pic.twitter.com/t4k48cgMPK — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) September 13, 2023

Assista o debate completo e acompanhe o momento em que os restos são exibidos:

Cámara de Diputados continua após publicidade

Com informações da CNN.

Siga o TNOnline no Google News