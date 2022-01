Da Redação

Fotógrafo morre após desmaiar na rua ficar sem ajuda por 9h

René Robert, fotógrafo suíço, morreu aos 84 anos de hipotermia após desmaiar em uma rua de Paris e ficar sem ajuda por nove horas. A morte aconteceu no dia 19 de janeiro, mas o caso se tornou público na quinta-feira (27), em uma reportagem do jornal espanhol "El País".

Robert ficou conhecido pelas fotografias de músicos e dançarinos de flamenco na Espanha, mas também trabalhou com publicidade e moda na Europa.

Ele estava morando em Paris, e estava à noite na região da Praça da República quando passou mal, caiu e foi ignorado pela multidão. Quando um morador de rua chamou os bombeiros, na manhã seguinte, ele já estava morto.

O "El País" entrevistou Michel Mompontet, amigo de René Robert, que disse que ele morreu por causa da "indiferença" das pessoas.

"Que ao menos se aprenda alguma coisa com esta morte. Quando uma pessoa está caída no chão, mesmo que a gente esteja com pressa, vamos ajudá-la, vamos parar", disse Michel ao jornal.

