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Fotógrafa que sumiu em trilha no Paraná é encontrada morta depois de cinco dias de buscas

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 14:20:00 Editado em 30.07.2026, 14:30:01
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O corpo da fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, que estava desaparecida desde sábado, 25, após cair em um rio enquanto fazia uma trilha em Sapopema, no norte do Paraná, foi encontrado nesta quinta-feira, 30, segundo o Corpo de Bombeiros.

Ela foi encontrada sem vida às 7h10 desta quinta, perto do Poço Preto, ponto em que caiu e foi arrastada pela correnteza. O corpo dela vai passar por exames necroscópicos para determinar qual foi a causa da morte.

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Ana Paula fazia uma trilha com a amiga Ana Carolina Camilo, que também teria se desequilibrado e caído no mesmo local, mas foi encontrada e resgatada no domingo, 26.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a fotógrafa foi encontrada com a ajuda de um drone: "As imagens captadas pelo equipamento permitiram localizar o corpo da vítima flutuando no rio".

O secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, afirmou em entrevista à imprensa que o corpo de Ana Paula será periciado para determinar a causa da morte.

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"Agora, o procedimento vai ser feito pela polícia científica para verificar qual a causa da morte, se foi só em decorrência do afogamento ou de algum trauma da queda", disse.

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CORPO desaparecimento Fotógrafa PR TRILHA
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