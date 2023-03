Fotógrafa morre em acidente após saber que marido sofreu infarto

Da Redação

Vanessa Batista Gomes Leite, de 25 anos

Horas após receber a notícia de que o marido havia sofrido um infarto fulminante em Pedra Preta, a fotógrafa Vanessa Batista Gomes Leite, de 25 anos, morreu em um acidente de carro na BR-364, no trecho de Rondonópolis, no Mato Grosso, nesse domingo (5). Segundo uma prima dela ouvida pelo g1, ela estava sem o cinto de segurança, porque estava deitada no colo de uma amiga para ser consolada.

O acidente ocorreu por volta das 7h45, quando carro saiu da pista, invadiu o canteiro central e capotou no km 363, segundo a concessionária Rota do Oeste, que atendeu a ocorrência. A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) esteve no local.

Vanessa e três amigas haviam ido até Cuiabá para um curso de fotografia. Na volta, o quebra-sol do carro se soltou, segundo relatou a prima dela, Lorrayne Cardoso, atrapalhando a visão da motorista, que acabou saindo da pista.

As três passageiras foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal de Cuiabá. Elas já receberam alta.

O marido de Vanessa passou mal no sábado (4) e foi levado para um hospital de Pedra Preta. Segundo a prima, ele chegou a ser estabilizado, mas voltou a se sentir mal e sofreu o infarto fulminante.

O corpo de Vanessa foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na capital, onde deve ser liberado para o enterro.

Com informações do g1

