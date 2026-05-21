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Fortes chuvas voltam a atingir o País; veja Estados afetados

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 13:46:00 Editado em 21.05.2026, 13:53:17
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A passagem de uma frente fria pelo oceano irá manter o tempo instável e provocar chuva em diferentes regiões do Brasil ao longo deste fim de semana. A previsão indica volumes mais expressivos principalmente no Sudeste, com alerta para temporais isolados entre os próximos dias.

O sistema intensificou a entrada de umidade e mantém a atmosfera instável, favorecendo a formação de áreas de chuva entre Minas Gerais e Rio de Janeiro.

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A partir desta quinta-feira, 21, porém, as instabilidades começam a mudar de posição. Com o deslocamento da frente fria, a chuva deve se concentrar principalmente sobre o Espírito Santo, o leste e a região dos Vales de Minas Gerais, além do extremo sul da Bahia.

Segundo informações da Climatempo, a combinação entre circulação marítima e umidade persistente na faixa leste do País deve aumentar a nebulosidade e provocar pancadas de chuva em diferentes períodos do dia.

O alerta maior é para o Espírito Santo e o sul da Bahia, onde a chuva pode ganhar força entre o fim desta semana e o próximo fim de semana. Nessas regiões, há possibilidade de temporais isolados, descargas elétricas, altos volumes acumulados em curto período e transtornos pontuais em áreas vulneráveis.

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Além da chuva, a presença mais constante de nuvens também contribui para temperaturas mais baixas, especialmente nas cidades próximas ao litoral.

Fim de semana na capital

Em São Paulo, a previsão indica manutenção do tempo fechado e temperaturas mais baixas nos próximos dias. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a sexta-feira, 22, ainda deve ter chuviscos e céu encoberto, embora o sol possa aparecer rapidamente entre muitas nuvens ao longo do dia.

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Já no sábado, 23, a propagação de um sistema de baixa pressão deve provocar chuva mais intensa na capital paulista e em outras áreas do Estado. As primeiras pancadas podem ocorrer ainda pela manhã, mas as instabilidades ganham força entre a tarde e o período da noite. Há risco de chuva moderada a forte, com raios, rajadas de vento, possibilidade de alagamentos e queda de árvores.

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clima/brasil/chuva/previsão
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