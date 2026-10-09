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Forte chuva coloca toda a cidade de SP em estado de atenção para alagamentos

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 17h33 desta sexta-feira, 9, devido às chuvas que atingem a capital. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, há registro de chuva moderada, com pontos de forte intensidade, principalmente no Centro e na zona norte. A Defesa Civil também alertou para a ocorrência de raios e ventos.

O estado de atenção abrange todas as regiões da cidade - zonas norte, sul, leste, oeste e sudeste, além do Centro e das marginais Tietê e Pinheiros.

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De acordo com o CGE, as chuvas são provocadas por áreas de instabilidade vindas do interior do Estado, formadas pela combinação do calor com a entrada da brisa marítima. Apesar do rápido deslocamento, as precipitações têm potencial para provocar alagamentos.

Às 17h, a Defesa Civil emitiu um alerta informando que a chuva estava se espalhando pela capital e atingindo municípios vizinhos, acompanhada de raios e ventos. O órgão recomendou atenção à população nas próximas horas.

O CGE orienta a população a evitar ruas alagadas e não tentar atravessar correntezas em caso de inundação. Também recomenda manter distância da rede elétrica e não se abrigar debaixo de árvores, dando preferência a locais seguros, como casas e prédios.

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Motoristas devem planejar os deslocamentos para evitar vias bloqueadas e congestionamentos provocados pela chuva. Informações sobre as condições do trânsito podem ser obtidas pelo telefone 156 ou no site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo 192.

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alagamentos ATENÇÃO chuva SP
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