A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 16h18 desta quarta-feira, 18, devido às chuvas que atingem a cidade. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, chove forte com pontos moderados e lentos. O estado de atenção vale para todos os Há também potencial para queda de granizo.

Ainda de acordo com o CGE, as chuvas são formadas pelo calor e atuação da brisa marítima, que começa a atuar na capital paulista.

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A Defesa Civil do Estado também enviou para os celulares da população, por volta das 16h35, um alerta sobre chuva nas zonas oeste, sul e central de São Paulo pelo sistema Cell Broadcast, orientando que as pessoas busquem abrigo. A mensagem também diz que a chuva se espalha para cidades vizinhas.

Até as primeiras horas da noite desta quarta-feira, o tempo permanece instável, com previsão de chuva isolada, que pode ocorrer com forte intensidade em alguns pontos, diz o CGE. Há risco de rajadas de vento, alagamentos e transbordamentos.

O CGE orienta a população a evitar ruas alagadas e não tentar atravessar correntezas em caso de inundação. Também recomenda manter distância da rede elétrica e não se abrigar debaixo de árvores, dando preferência a locais seguros, como casas e prédios.

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Motoristas devem planejar os deslocamentos para evitar vias bloqueadas e congestionamentos provocados pela chuva. Informações sobre as condições do trânsito podem ser obtidas pelo telefone 156 ou no site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo 192.