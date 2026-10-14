Forte chuva cancela voos no Aeroporto do Congonhas

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A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 14, provocou o cancelamento de seis voos no aeroporto de Congonhas, de acordo com a concessionária Aena.

"Em razão das condições meteorológicas, há 2 chegadas e 4 partidas canceladas nesta quarta-feira (14)", informou empresa.

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A concessionária diz que a infraestrutura do Aeroporto de Congonhas está disponível para pousos e decolagens, mas orientou que os passageiros com viagens programadas chequem a situação dos voos "com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto".

Em razão da forte chuva, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos na tarde desta quarta-feira. O temporal provocou transtornos em várias partes da cidade. O túnel do Vale do Anhangabaú, no centro, por exemplo, ficou inundado, com vários carros submersos.

A estação Japão-Liberdade, da Linha-1 do Metrô, ficou alagada. Passageiros registraram o momento em que a água começa a invadir a estação pelas escadas que levam até as catracas.

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Em nota ao Estadão, o Metrô relatou que "em razão das fortes chuvas que atingiram a capital nesta quarta-feira (14), uma lâmina dágua se formou no mezanino da estação Liberdade e em um dos acessos da estação Paraíso, da Linha 1-Azul, e afetou parcialmente o funcionamento de alguns equipamentos auxiliares (catracas, monitores de informação e escadas fixas). Equipes de manutenção e limpeza foram acionadas e já restabeleceram o funcionamento desses equipamentos, em ambas estações. A circulação dos trens não foi impactada".

Transtornos causados pela chuva em São Paulo

O Corpo de Bombeiros registrou, entre as 15h e as 17h03, sete chamados para quedas de árvores, dois para desabamentos e 14 para enchentes na capital paulista e na região metropolitana.

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A chuva também provocou transtornos para quem circulava pela cidade. Priscila Santos, de 28 anos, nutricionista, contou que o alagamento na região da Avenida Paulista atrasou seu trajeto de volta para casa, no Butantã. Ao tentar chegar ao ponto de ônibus, ela conta que ficou com os sapatos encharcados.

"Quando fui passar na Rua Doutor Rafael de Barros, estava toda alagada. Várias pessoas estavam dentro do banco Itaú que tem ali perto, esperando amenizar", relatou.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos nesta tarde.

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A entrada da brisa marítima, combinada com o calor, estimulou a formação de áreas de instabilidade, que provocaram as pancadas de chuva nesta tarde, de acordo com o CGE.

A Defesa Civil de SP também emitiu alerta severo sobre raios e ventos para a tarde desta quarta.

O CGE faz recomendações para a população:

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Evitar transitar em ruas alagadas;

Em caso de inundações, não se aventurar a enfrentar correntezas;

Ficar em lugar seguro e, se precisar, pedir ajuda;

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Manter-se longe da rede elétrica e não parar debaixo de árvores;

Abrigar-se em casas e prédios;

Planejar suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.