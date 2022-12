Forte chuva bloqueia BR-101 em Balneário Camboriú

Da Redação

A fila na região, porém, passava dos 12 quilômetros.

A forte chuva que caiu sobre o Litoral de Santa Catarina bloqueou, na madrugada desta segunda-feira (26), o túnel do Morro do Boi, em Balneário Camboriú. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma faixa no sentido Curitiba foi liberada por volta das 7h45. A fila na região, porém, passava dos 12 quilômetros.

Segundo a PRF, a pista da direita segue alagada e tomada por entulhos. Não há previsão para liberação total.

Na BR-376, seguem até meio-dia as restrições para passagem de veículos pesados. Elas vigoram em ambos os sentidos da rodovia. Os bloqueios acontecem na praça de pedágio de Garuva (SC) e no Posto da PRF, no Alto da Serra, no km 662, em Tijucas do Sul, Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, são 2 quilômetros de fila no quilômetro 668 sentido capital do Paraná. No sentido Santa Catarina, fluxo é normal. As informações são do site Banda B.

BR-277

Na BR-277, trecho que liga Curitiba e o Litoral do Paraná, a fila no sentido praias era de 3 quilômetros por volta das 7h.

Já no sentido Curitiba, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) apenas informa que o fluxo é lento pela passagem de veículos. O tempo estimado de viagem entre Paranaguá e Curitiba é de uma hora e meia.

