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Formação de ciclone e frente fria intensificam chuvas no Sudeste do País

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um ciclone extratropical, associado ao avanço de uma frente fria, deve se formar próximo ao litoral da região Sudeste entre a noite desta quinta-feira, 15, e a madrugada de sexta-feira, 16, espalhando chuvas e ar frio para essa região e outras áreas do Centro-Oeste e do Nordeste do País.

O sistema deve originar fortes chuvas principalmente nos quatro Estados do Sudeste e no Mato Grosso do Sul, antes de seguir em direção ao Nordeste e às outras unidades federativas do Centro-Oeste.

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as tempestades devem continuar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo durante esta quinta e a sexta-feira.

O órgão colocou aviso laranja de perigo para tempestades em praticamente toda a região Sudeste. De acordo com o Inmet, as temperaturas permanecem amenas na capital paulista, com mínima de 17°C e máxima de 24°C nesta quinta-feira. Nas demais capitais, o tempo fica abafado, com máxima de 28°C em Belo Horizonte (MG) e de 29°C no Rio de Janeiro (RJ) e em Vitória (ES).

O ciclone extratropical é um sistema meteorológico de baixa pressão atmosférica que se forma a partir do avanço de uma massa de ar polar (fria) sobre regiões onde predominam massas de ar quente. O fenômeno pode provocar chuvas intensas, ventos fortes e queda de temperatura.

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Em razão do aumento da incidência de chuvas, as buscas pelo termo "tempestade" continuam em alta no Google Trends.

O sistema se estabelece no limite entre essas diferentes massas de ar, região onde se formam as frentes frias e quentes, criando o que os meteorologistas chamam de zona de conflito atmosférico.

O fenômeno pode trazer condições perigosas, com ventos que chegam a 200 km/h. As chuvas costumam ser volumosas e cobrir áreas extensas, associadas principalmente à parte quente do sistema. Em situações de alta umidade, podem ocorrer tempestades severas, com granizo e até tornados.

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De acordo com o Inmet, o ciclone deve se formar próximo à costa das regiões Sul e Sudeste, inicialmente com núcleo relativamente frio e não muito organizado. Em seguida, deve passar rapidamente por uma breve fase de núcleo mais aquecido, antes de voltar a apresentar características de núcleo frio profundo.

O sistema deve avançar sobre águas progressivamente mais frias. Essa evolução do ciclone é compatível com a manutenção de características extratropicais e deve favorecer a entrada de ar frio sobre o centro-sul do Brasil, sobretudo no próximo final de semana.

Cidade de São Paulo

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A capital paulista está sob alerta de perigo para tempestades nesta quinta-feira, um dia depois de uma forte chuva provocar alagamentos, deslizamentos e transtornos no trânsito. O temporal de quarta-feira, 14, causou a morte de uma mulher na Brasilândia, na zona norte, e inundou o Túnel do Vale do Anhangabaú, no centro, onde 28 veículos ficaram submersos. Nesta manhã, o trânsito está liberado no local.

Na capital, a manhã começou com temperatura média de 17°C e umidade relativa do ar de 99%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura. As temperaturas devem sofrer elevação ao longo do dia com retorno das chuvas entre a tarde e a noite. As temperaturas também ficam mais amenas nos próximos dias, vindo a cair ainda mais na segunda-feira, 19.

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CLIMA/SUDESTE/CICLONE/FRENTE FRIA
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