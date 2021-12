Força-tarefa faz buscas contra suspeitos de pedofilia cibernética em SP, MG e RJ

Da Redação

Uma força-tarefa formada pelo Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Técnica de São Paulo realiza na manhã desta sexta-feira, 10, uma operação para combater a prática de pedofilia cibernética. A ofensiva, batizada Debug, cumpre mandados de busca e apreensão contra 91 suspeitos. As diligências são realizadas nos Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Na fase ostensiva das investigações, a força-tarefa liderada pelo CyberGaeco e pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), conta com a participação de mais de 500 policiais civis, dezenas de peritos e ainda 180 viaturas policiais.