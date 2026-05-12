Força Integrada faz superoperação contra facções do tráfico e procura 71 em 16 Estados

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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 12, a Operação Força Integrada II, ação coordenada que mobiliza as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) no enfrentamento ao tráfico de drogas e armas, à atuação de facções criminosas e à lavagem de dinheiro.

O objetivo dos policiais é cumprir 165 mandados de busca e apreensão e 71 mandados de prisão nos Estados do Espírito Santo, Ceará, Amapá, Minas Gerais, Rondônia, Acre, Sergipe, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraná, Paraíba, Alagoas, Maranhão e Rio de Janeiro.

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Segundo a PF, "as FICCOs têm como objetivo fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas por meio da integração entre instituições de Segurança Pública".

A ação mobiliza policiais civis, militares e penais, guardas municipais, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Políticas Penais e secretarias estaduais de segurança pública, em atuação coordenada pela Polícia Federal.

Veja as ações realizadas pelas FICCOs no âmbito da Operação Força Integrada II São Luís (MA)

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Operação Descenso III. Ação contra uma organização criminosa na cidade de Chapadinha, com foco no financiamento do grupo. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão.

Maceió (AL)

Operação Assíncrono II. Investiga receptação de equipamentos da Caixa Econômica Federal, falsificação de documentos e notas fiscais, crimes ambientais e armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil. A operação cumpre um mandado de prisão e dois de busca e apreensão.

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Macapá (AP)

Operação Reincidência. Ação contra o tráfico de drogas, com cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Aracaju (SE)

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Operação Occultum. Investiga responsáveis por uma carga de uma tonelada de maconha apreendida em fevereiro deste ano. A ação cumpre um mandado de prisão e um de busca e apreensão.

Natal (RN) e João Pessoa (PB)

Operação Barba II. Desarticula uma organização criminosa interestadual ligada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. São cumpridos três mandados de prisão, oito de busca e apreensão e medidas de bloqueio de bens estimadas em R$ 13 milhões.

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Porto Velho (RO)

Operação Espectro. Mira uma organização criminosa envolvida em controle territorial e crimes violentos. Quatro mandados de busca e apreensão são cumpridos.

Rio de Janeiro (RJ)

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Operação Rota Final. Investiga o roubo de carga dos Correios, com apoio da Polícia Civil fluminense. São cumpridos seis mandados de busca e apreensão.

João Pessoa (PB) e Minas Gerais

Operação Trapiche. Ação contra organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, o líder comandava o esquema de dentro do sistema prisional. São cumpridos 20 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores.

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Belo Horizonte (MG)

Operação Guardiões do Fogo. Investiga obtenção ilegal de registros de CACs. Três mandados de busca e apreensão são cumpridos em Poços de Caldas.

Uberlândia (MG)

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Operações Paper Stone e Rota Andina. Investigam tráfico interestadual e internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o grupo usava aeronaves, empresas de fachada e "laranjas" para ocultar patrimônio. São cumpridos 41 mandados de busca, 22 de prisão e 26 de apreensão de veículos. A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 98 milhões.

Curitiba (PR)

Operação Blue Sky II. Desdobramento de investigação contra integrantes de facção criminosa ligados ao tráfico de drogas. São cumpridos 13 mandados de busca e sete de prisão.

Florianópolis (SC)

Operação Impedimento. Mira um grupo suspeito de atuar no tráfico de drogas na Grande Florianópolis. A ação cumpre quatro mandados de prisão preventiva, seis de busca e apreensão e bloqueio de valores de investigados.

Porto Alegre (RS)

Operação Cerco Integrado. Desdobramento de investigações sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. São cumpridos seis mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em cidades do Rio Grande do Sul e em Florianópolis.

Belo Horizonte (MG)

Operação Terminus II. Cumpre mandados de prisão contra investigados e condenados por tráfico de drogas, organização criminosa e crimes violentos.

Fortaleza (CE)

Operação Custos Legis. Investiga ameaças contra uma autoridade da segurança pública do Ceará. A ação inclui mandado de prisão temporária, busca e apreensão e quebra de sigilos telefônico e telemático.

Rio Branco (AC)

Operação Alerta. Busca localizar foragidos investigados ou condenados por crimes violentos, tráfico de drogas e organização criminosa. São cumpridos quatro mandados de prisão preventiva.

Palmas (TO)

Operação Estoque Oculto. Investiga estrutura clandestina usada no apoio ao tráfico internacional de drogas, incluindo reabastecimento ilegal de aeronaves. Um mandado de busca é cumprido em Pedro Afonso.

Vitória (ES)

Operação Alçapão. Mira a estrutura logística de armamentos de uma facção criminosa em Cariacica. Dois mandados de busca e apreensão são cumpridos.

Governador Valadares (MG)

Operação Rota Paralela. Investiga promoção de migração ilegal e crimes conexos. A ação cumpre mandados de busca em Água Boa e Contagem, além do bloqueio de veículos, imóveis e valores que podem chegar a R$ 6,8 milhões por investigado.