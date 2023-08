Foragido se entrega à PM após passar 24 horas no alto de um poste

Após 24 horas de negociação o homem que escalou um poste de 10 metros em Itabira, Minas Gerais, finalmente desceu da estrutura por volta das 17 horas deste sábado (5). O homem, identificado como Fábio Martins, ficou preso oito anos por envolvimento em crimes como roubo, furto, dano, apropriação indébita e vários outros crimes, mas estava no regime semiaberto.

Segundo a Polícia Militar (PM), Martins já não estava respeitando as regras do regime, e, por isso, voltaria para regime fechado. Diante dessa decisão, o homem escalou o poste para não retornar à prisão alegando que teve uma prisão traumática.

Em posse de um bastão de madeira, o homem escalou um poste de 10 metros para fugir dos militares. Como Fábio subiu em uma estrutura que é utilizada para a transmissão de energia elétrica, o serviço precisou ser suspenso pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), afetando cerca de 380 consumidores. No início da tarde, parte deles tiveram a energia religada, e outros 59 moradores continuam sem luz.

Equipes da PM, Corpo de Bombeiros e até promotores estiveram no local para negociar a rendição com o fugitivo. De acordo com as informações das autoridades, para sair do poste, o homem exigiu a presença de um irmão, além de cinco cigarros e uma marmita.

