Foragido perde horário de ônibus e se entrega à polícia em SC; entenda

Caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (3); rapaz abordou uma guarnição em patrulhamento e confessou que estava com o prazo de retorno vencido

Um jovem de 23 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (03) após se entregar voluntariamente à Polícia Militar em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O rapaz, que estava foragido do sistema prisional, abordou uma guarnição que realizava patrulhamento pelo município por volta das 10h.

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Aos policiais, ele justificou que estava em saída temporária e perdeu o prazo de retorno à prisão porque se atrasou e perdeu o horário do ônibus.

O homem alegou ainda que faz uso contínuo de medicamentos e que não possuía recursos financeiros para custear outra passagem de volta à unidade prisional. Diante do relato, os policiais militares consultaram o sistema judiciário e confirmaram o mandado de prisão em aberto decorrente da evasão.

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O jovem recebeu voz de prisão no local e foi conduzido de volta ao Presídio Regional Santa Augusta. A Polícia Militar não divulgou por qual crime ele cumpria pena originalmente.