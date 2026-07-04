Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
SAIDINHA TEMPORÁRIA

Foragido perde horário de ônibus e se entrega à polícia em SC; entenda

Caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (3); rapaz abordou uma guarnição em patrulhamento e confessou que estava com o prazo de retorno vencido

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 10:49:20 Editado em 04.07.2026, 10:49:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Foragido perde horário de ônibus e se entrega à polícia em SC; entenda
Autor Foto: Reprodução

Um jovem de 23 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (03) após se entregar voluntariamente à Polícia Militar em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O rapaz, que estava foragido do sistema prisional, abordou uma guarnição que realizava patrulhamento pelo município por volta das 10h.

📰 LEIA MAIS: Motorista sobrevive após caminhão ficar destruído em grave acidente no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Aos policiais, ele justificou que estava em saída temporária e perdeu o prazo de retorno à prisão porque se atrasou e perdeu o horário do ônibus.

O homem alegou ainda que faz uso contínuo de medicamentos e que não possuía recursos financeiros para custear outra passagem de volta à unidade prisional. Diante do relato, os policiais militares consultaram o sistema judiciário e confirmaram o mandado de prisão em aberto decorrente da evasão.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jovem recebeu voz de prisão no local e foi conduzido de volta ao Presídio Regional Santa Augusta. A Polícia Militar não divulgou por qual crime ele cumpria pena originalmente.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Criciúma JUSTIÇA NOTÍCIAS Santa Catarina
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV