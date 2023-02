Fome é o tema da Campanha da Fraternidade 2023; saiba mais

Da Redação

Mais de 33 milhões de brasileiros não tem o que comer diariamente

Começa nesta quarta-feira (22), a Campanha da Fraternidade 2023 e, pela terceira vez, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) traz a fome como tema de reflexão durante a quaresma. A cerimônia de lançamento oficial será às 10 horas, com a Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida, em Brasília.

Conforme a CNBB, a motivação da escolha se deu devido "a emergência sobre o assunto". Uma pesquisa realizada no ano passado, apontou que mais de 33 milhões de brasileiros não tem o que comer diariamente. O número é quase o dobro do contingente estimado em 2020 e representa 14 milhões de pessoas a mais passando fome no Brasil.

Com o tema "Fraternidade e Fome", e o lema bíblico "Dai-lhe vós mesmo de comer!", extraído de Mateus 14,16, a CNBB pretende fomentar e estimular ações para minimizar os impactos da fome na vida dos brasileiros.

"Um dos objetivos é propor aos fiéis um caminho de conversão para não ceder à cultura da indiferença frente ao sofrimento humano conforme pede o Papa Francisco", diz a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil.





O que é a Campanha da Fraternidade?

A Campanha da Fraternidade surgiu em 1964 como uma proposta da CNBB à Igreja Católica para celebrar a Quaresma. Além das orações e do jejum, o objetivo é "exercitar a caridade associada à reflexão e ação sobre um tema específico".

Em 1964, o primeiro tema da Campanha da Fraternidade foi "Igreja em Renovação". Depois, a cada ano, um novo assunto ligado foi designado para que os católicos pensassem e agissem.

Partilha, reconciliação, saúde, trabalho, justiça, família, esperança e até tráfico humano já foram tema. Em 2022 a educação pautou as reflexões.

Com informações CNBB.

