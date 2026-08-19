Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Foguete sul-coreano lançado do Brasil cai no mar após desvio da rota planejada

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A empresa sul-coreana Innospace lançou nesta quarta-feira, 19, o foguete suborbital Sebit a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, e encerrou o voo prematuramente após uma anomalia.

Segundo a empresa, o foguete decolou normalmente, mas foi detectado um desvio da trajetória planejada e, de acordo com os regulamentos de segurança do centro de lançamento, a Força Aérea Brasileira (FAB) acionou o Sistema de Terminação de Voo para encerrar o voo. O foguete, então, caiu dentro de uma zona de segurança marítima no litoral do Maranhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Sebit foi desenvolvido para validar tecnologias de voo antes da utilização em lançadores orbitais. Sua missão era coletar dados sobre o desempenho do foguete durante o seu lançamento e o seu retorno, além de verificar sistemas de propulsão, navegação, telemetria e operação em condições reais de voo. As informações servirão para o desenvolvimento dos próximos veículos da empresa.

Explosão após a decolagem em dezembro de 2025

De acordo com a Innospace, diferentemente dos veículos de lançamento que colocam satélites em órbita terrestre, o Sebit é um foguete suborbital desenvolvido para transportar cargas úteis de clientes a altitudes de até 100 km e para realizar testes e verificações de tecnologia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em dezembro, o primeiro lançamento comercial de um foguete a partir do Brasil também terminou em falha. O HANBIT-Nano, também desenvolvido pela empresa sul-coreana Innospace, sofreu uma anomalia pouco após a decolagem e explodiu. O veículo chegou a iniciar sua trajetória vertical conforme o previsto, mas apresentou um problema logo após deixar a plataforma e colidiu com o solo. Não houve vítimas por conta da queda e explosão do foguete.

Fundada em 2017, a Innospace é uma empresa sul-coreana do setor espacial sediada em Sejong, na Coreia do Sul. A companhia desenvolve veículos lançadores para o mercado de pequenos satélites utilizando sistemas de propulsão híbrida. Os equipamentos são utilizados em missões de órbita terrestre baixa.

No Brasil, a empresa mantém uma subsidiária em São José dos Campos (SP), responsável pelo gerenciamento das operações de lançamento a partir do Centro de Lançamento de Alcântara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Alcântara Ciência Foguete LANÇAMENTO MAR queda sul-coreano
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV