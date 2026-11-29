Operação foi coordenada pela Força Aérea Brasileira, com apoio da AEB

A Força Aérea Brasileira (FAB) concluiu neste domingo (29) o lançamento comercial do foguete suborbital SEBIT#2, desenvolvido pela empresa sul-coreana Innospace, no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão.

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O veículo atingiu 28,6 quilômetros de altitude e percorreu 90,7 quilômetros na horizontal durante o voo, que teve duração total de 213 segundos. Segundo a FAB, a operação alcançou os objetivos planejados e foi concluída sem anomalias ou danos na trajetória.

O lançamento ocorreu às 15h e integrou a Operação Supersonic Rider 2, dedicada à validação de melhorias implementadas no foguete após o primeiro voo experimental, realizado em agosto deste ano.

Entre os aperfeiçoamentos avaliados estão o aumento do empuxo do motor e o redesenho dos algoritmos de controle de voo, além da estabilidade do veículo.

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De acordo com a FAB, o motor funcionou durante 66,5 segundos. Após atingir a altura máxima, o foguete percorreu a trajetória prevista e pousou em uma zona de segurança planejada. O sistema de controle e apontamento do veículo funcionou conforme o esperado.

Com o encerramento da operação dentro dos parâmetros de segurança, o Centro de Lançamento de Alcântara ainda dispõe de uma janela para novos lançamentos até 11 de dezembro.

“O cumprimento de mais essa etapa contratual comprova a capacidade do CLA de atender clientes internacionais com excelência técnica e rapidez entre missões. Nosso compromisso é operar dentro dos mais altos padrões de segurança de voo e entregar aos clientes dados precisos para que validem e aprimorem suas tecnologias”, afirmou o diretor do CLA, coronel aviador Adalberto de Resende Rocha Júnior.

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Testes

A operação foi coordenada pelo Comando de Operações Espaciais (COES) da FAB e realizada a partir de contrato comercial formalizado por meio da Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil (Alada), estatal vinculada à Força Aérea e criada em julho de 2025 para explorar comercialmente os centros de lançamento brasileiros.

A Agência Espacial Brasileira (AEB) também participou da operação, com responsabilidade pelo processo de emissão da autorização de lançamento.

No modelo de prestação de serviços, a empresa contratante é responsável pelo desenvolvimento do foguete e pela avaliação técnica do motor. À FAB e ao Centro de Lançamento de Alcântara cabe fornecer a infraestrutura operacional e os serviços de suporte e segurança.

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Entre as atividades estão a previsão meteorológica especializada, o rastreamento da trajetória, a operação de estações de telemetria e radares de trajetografia e a coleta e o processamento de dados em tempo real. Também são executados os protocolos de segurança de voo.

Para o diretor-presidente da Alada, Sergio Roberto de Almeida, a conclusão da operação e a disponibilidade de uma nova janela de lançamento demonstram a capacidade brasileira de oferecer serviços ao mercado espacial internacional.

“A conclusão da operação deste domingo e o slot disponível até o dia 11 de dezembro mostram que o Brasil oferece previsibilidade, agilidade e segurança jurídica e operacional. Estamos transformando a infraestrutura e o conhecimento técnico do País em oportunidades concretas de negócios, atração de investimentos e desenvolvimento tecnológico”, disse Almeida.

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Foguete

O SEBIT#2 pertence à família de foguetes suborbitais multipropósito de estágio único da Innospace. O veículo tem 8,7 metros de comprimento e 70 centímetros de diâmetro, com motor de propulsão híbrida, que combina combustível sólido e oxidante líquido, com empuxo de quatro toneladas.

A campanha atual teve como foco verificar as melhorias realizadas após o primeiro voo experimental da plataforma, em agosto. Na ocasião, foram coletados dados de telemetria que subsidiaram os ajustes técnicos para a nova etapa de testes.

Segundo a FAB, a realização de voos experimentais permite que empresas do setor espacial avaliem tecnologias em condições reais antes de avançar para outras etapas de desenvolvimento.

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O diretor-geral da Innospace no Brasil, Davi Ju Hyun Gong, destacou a importância da infraestrutura brasileira para o programa da empresa.

“A possibilidade de realizar voos de teste a partir de Alcântara permite à nossa empresa validar tecnologias em desenvolvimento, identificar melhorias com rapidez e fortalecer a nossa base tecnológica para o mercado global. A infraestrutura do CLA, a experiência em lançamentos e o suporte das equipes brasileiras são decisivos para avançarmos nas etapas dos nossos veículos”, afirmou.

Parceria

A empresa sul-coreana mantém uma sequência de operações no Centro de Lançamento de Alcântara desde 2023. Em março daquele ano, durante a Operação Astrolábio, foi realizado o voo inaugural do foguete suborbital HANBIT-TLV.

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A missão validou um motor híbrido desenvolvido para o primeiro estágio do lançador orbital HANBIT-Nano e transportou o Sistema de Navegação Inercial (SISNAV), tecnologia brasileira desenvolvida pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE).

Em dezembro de 2025, durante a Operação Spaceward, a empresa realizou o lançamento do HANBIT-Nano, foguete orbital de dois estágios que transportou oito cargas úteis: cinco pequenos satélites e três experimentos tecnológicos desenvolvidos por empresas e instituições de pesquisa.

Em agosto de 2026, a primeira campanha da plataforma suborbital SEBIT teve como objetivo coletar dados de telemetria e validar os protocolos integrados de segurança de voo em Alcântara. Os resultados subsidiaram as modificações testadas neste domingo.

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A Operação Supersonic Rider 2, iniciada em novembro, tem continuidade prevista até dezembro, dentro da janela de lançamento disponível no centro maranhense.