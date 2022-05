Foguete do Exército Brasileiro cai em plantação de Formosa

Da Redação

Nesta quarta-feira (11), um foguete do Exército Brasileiro caiu em uma plantação de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Os trabalhadores rurais que trabalhavam no local e o dono da fazenda levaram um susto, apesar disso, ninguém se machucou.

"Eu vi o foguete vindo, achei que ia cair na área do Exército, mas caiu próximo à gente. Uma distância de mais ou menos uns 100 metros. Foi um tremor bem forte, na hora a gente só pulou no chão e deu graças a Deus que a gente pôde levantar com vida", comemorou o trabalhador Enilson dos Santos Gomes.



De acordo com informações da Corporação, a situação aconteceu durante um exercício do Curso de Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes para oficiais e sargentos. Ainda conforme o Exército Brasileiro, o disparo é programado para acontecer dentro dos limites do Campo de Instrução de Formosa (CIF), no entanto, o foguete desviou da rota programada, mas todas as medidas de segurança foram tomadas. O exército investiga o motivo do acidente.

Dono da propriedade, o fazendeiro João Gouveia disse que ouviu tudo e pensou que um avião havia caído. Ele contou ainda que os funcionários, assustados, o chamaram pelo rádio para ir ao local. "Eu vi que eles estavam soltando mísseis. Ouvi um barulho muito alto, pensei que fosse um avião que estava passando, aí ouvi o impacto. Pensei que tinha caído um avião. Levantou poeira demais", comentou.





Fonte: Informações g1.