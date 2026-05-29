Foguete da Blue Origin explode na plataforma de lançamento durante teste

Um foguete da Blue Origin explodiu durante um teste na plataforma de lançamento na noite desta quinta-feira, 28, sacudindo as casas próximas e tingindo o céu de laranja por alguns instantes.

A Blue Origin, uma empresa de Jeff Bezos, informou que seu foguete New Glenn explodiu durante um teste de ignição dos motores. Ninguém ficou ferido, segundo autoridades da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

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"É muito cedo para saber a causa principal, mas já estamos trabalhando para descobri-la", disse Bezos via X. "Um dia muito difícil, mas vamos reconstruir o que for preciso e voltar a voar. Vale a pena."

Equipes de emergência permaneceram no local por mais de uma hora, mas as autoridades afirmaram que não havia ameaça devido a fumaça ou outros riscos potenciais.

O gigantesco New Glenn foi retirado de operação em abril depois de colocar um satélite na órbita errada devido a uma falha no motor. Era apenas o terceiro voo do foguete que a Blue Origin pretende usar para lançar módulos de pouso à Lua para a Nasa.

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Casas tremeram nas proximidades de Cabo Canaveral e Cocoa Beach por volta das 21h no horário local, com moradores recorrendo às redes sociais para perguntar o que havia acontecido. O Complexo de Lançamento 36 é visível da praia, e a internet rapidamente se encheu de fotos de uma bola de fogo laranja.

"Ocorreu uma anomalia durante o teste de ignição de hoje", informou a Blue Origin em um breve comunicado. "Forneceremos atualizações assim que tivermos mais informações."

O foguete deveria decolar na próxima semana com satélites de internet que fazem parte da constelação Amazon LEO em órbita.

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Com 98 metros de altura, o New Glenn fez sua estreia em 2025. Ele recebeu esse nome em homenagem a John Glenn, o primeiro americano a orbitar a Terra, e é muito maior e mais potente do que os foguetes New Shepard, que já levaram turistas até os limites do espaço a partir do Texas. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.