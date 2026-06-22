Fogueira gigante em Minas Gerais impressiona e viraliza na web





Uma fogueira junina de proporções monumentais viralizou nas redes sociais nos últimos dias devido à complexidade e ao nível de perigo de sua montagem. O registro foi feito no distrito de Santo Antônio do Rio Grande, localizado na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, a apenas 21 quilômetros de Visconde de Mauá. O vilarejo fica situado em meio às montanhas da Serra da Mantiqueira, região famosa pelo turismo ecológico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Brasileira viraliza ao fingir ser russa e dar "troco" em golpistas; veja vídeo

As imagens, capturadas por um drone, mostram pelo menos cinco homens escalando a imensa estrutura de madeira, que ultrapassa a altura do telhado das casas locais. Em uma corrente humana vertical e sem o uso visível de equipamentos de proteção individual (EPIs), os moradores sobem pelas próprias toras de madeira para empilhar o topo da fogueira, auxiliados por uma retroescavadeira na base do monumento.

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O tamanho da estrutura e a audácia dos trabalhadores dividiram opiniões e geraram forte engajamento na internet. Enquanto alguns internautas elogiaram o esforço comunitário e a tradição local com comentários como "Papo de estampa de camisa 😂 Trabalho perfeito parabéns 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻" e "Estou impressionada com a coragem desses homens!👏👏", outros focaram no risco iminente de acidentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de curiosidades

O tom bem-humorado e de espanto deu o ritmo à maioria das reações nas plataformas digitais. Frases como "estão querendo ascender no sol? 😂", "Porque os Homens vivem menos" e "se um deles levantar a mão deus puxa" ganharam destaque na publicação original, evidenciando o mistério e o choque causados pela imponência da fogueira em meio ao pacato cenário da Serra da Mantiqueira.