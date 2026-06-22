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Fogueira gigante em Minas Gerais impressiona e viraliza na web

Moradores se arriscam a metros de altura para erguer estrutura tradicional na divisa com o Rio de Janeiro

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 11:06:37 Editado em 22.06.2026, 11:06:30
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Uma fogueira junina de proporções monumentais viralizou nas redes sociais nos últimos dias devido à complexidade e ao nível de perigo de sua montagem. O registro foi feito no distrito de Santo Antônio do Rio Grande, localizado na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, a apenas 21 quilômetros de Visconde de Mauá. O vilarejo fica situado em meio às montanhas da Serra da Mantiqueira, região famosa pelo turismo ecológico.

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As imagens, capturadas por um drone, mostram pelo menos cinco homens escalando a imensa estrutura de madeira, que ultrapassa a altura do telhado das casas locais. Em uma corrente humana vertical e sem o uso visível de equipamentos de proteção individual (EPIs), os moradores sobem pelas próprias toras de madeira para empilhar o topo da fogueira, auxiliados por uma retroescavadeira na base do monumento.

Fogueira gigante em Minas Gerais impressiona e viraliza na web
AutorFoto: Reprodução

O tamanho da estrutura e a audácia dos trabalhadores dividiram opiniões e geraram forte engajamento na internet. Enquanto alguns internautas elogiaram o esforço comunitário e a tradição local com comentários como "Papo de estampa de camisa 😂 Trabalho perfeito parabéns 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻" e "Estou impressionada com a coragem desses homens!👏👏", outros focaram no risco iminente de acidentes.

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O tom bem-humorado e de espanto deu o ritmo à maioria das reações nas plataformas digitais. Frases como "estão querendo ascender no sol? 😂", "Porque os Homens vivem menos" e "se um deles levantar a mão deus puxa" ganharam destaque na publicação original, evidenciando o mistério e o choque causados pela imponência da fogueira em meio ao pacato cenário da Serra da Mantiqueira.

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