Fofura: capivara albina rara é flagrada e faz sucesso na web

Após o sucesso (e a polêmica) envolvendo a capivara Filó, outra "capivarinha" está chamando atenção na internet e virou assunto entre os biólogos. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma capivara albina, dormindo entre outros animais da mesma espécie, mas com pelagem comum.

continua após publicidade

Postado no TikTok no dia 9 de março, o registro voltou a viralizou nesta semana e já conta com mais de 16,6 milhões de visualizações. Nos comentários, os internautas ficaram chocados com a beleza do bichinho. "É uma capivara brilhante", brincou uma pessoa. "Que raridade", afirmou outra. "Parece um coelho", comparou mais uma. Veja no final da matéria.

- LEIA MAIS: Capivara na city: relembre aparições do 'mascote' de Apucarana

continua após publicidade

De acordo com informações, o registro da capivara albina foi feito no Uruguai. O biólogo Sérgio Rangel comentou o caso e pontou sobre as possibilidades de uma maior frequência no aparecimento de animais com a condição genética. Ele também explica que a capivara é vista com frequência no país vizinho devido a ausência de predadores.

"Muitos registros nesses últimos anos de animais albinos, sendo uma quantidade absurda. Uma dúvida que fica na minha cabeça, será que hoje por todo mundo ter um celular na mão está conseguindo registrar esses albinos?”, questionou o biólogo.

Os albinos nascem com uma deficiência na enzima responsável pela reprodução da melanina, motivo pelo qual a cor é ausente, dando lugar ao branco. Esta condição atinge de 1% a 5% da população mundial, sendo uma característica recessiva. Cor da pele, olhos, cabelos e até unhas são afetadas.

Assista o vídeo:

Siga o TNOnline no Google News