Fofura: bebês internados na UTI neonatal ganham fantasias de coelhinho

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Trinta e um recém-nascidos da Maternidade Fernando Magalhães, na Zona Norte do Rio, ganharam roupinhas especiais para comemorar a Páscoa que se aproxima.

continua após publicidade .

Os funcionários da instituição de saúde vestiram os bebês - que estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal - de coelhinhos.

fonte: reproduçao/G1

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: “Coelhos” promovem a Semana Santa e encantam crianças em Apucarana

As fantasias foram uma surpresa da maternidade para as famílias e elevaram o 'fofurômetro' do local. A ideia é mostrar que a Páscoa é um momento de renovação, fé e esperança em dias melhores. A atividade foi uma maneira de alegrar o ambiente e oferecer conforto às mães.

fonte: reproduçao/G1

Siga o TNOnline no Google News