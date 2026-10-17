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Focos de calor mais que triplicam no Amazonas e chegam a 705 registros em 24h

Escrito por Leandro Silveira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O número de focos de calor no Amazonas mais que triplicou de sexta-feira, 16, para sábado, 17, passando de 226 para 705 registros em 24 horas, segundo dados da Defesa Civil de Manaus divulgados pela prefeitura da capital do Estado em nota ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Diante do agravamento das queimadas, o prefeito Renato Junior (Avante) cobrou providências de autoridades estaduais, nacionais e internacionais.

Segundo a nota, Manaus amanheceu neste sábado encoberta por uma densa camada de fumaça. Às 6h30, a concentração de partículas finas (PM2,5) atingiu 401,4 microgramas por metro cúbico, índice classificado como péssimo pela Defesa Civil municipal.

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Renato Junior atribuiu a fumaça a incêndios fora dos limites da capital e defendeu uma mobilização que ultrapasse a atuação municipal. "Manaus não está em chamas. As chamas vêm de outros municípios e até de outros Estados", disse, na nota.

O prefeito também afirmou que a prefeitura plantou mais de 40 mil árvores neste ano e intensificou medidas ambientais.

Diante da piora da qualidade do ar, orientou crianças, idosos e gestantes a evitar a exposição à fumaça e informou que as unidades básicas de saúde estão abertas para atendimento.

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QUEIMADAS/AMAZONAS/FOCOS/CALOR/AUMENTO
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