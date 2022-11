Flordelis é condenada por morte de Anderson do Carmo; veja

Da Redação

A pastora foi condenada por homicídio triplamente qualificada, tentativa de homicídio duplamente qualificado, além uso de documento falso

A pastora e ex-deputada Flordelis (PSD-RJ) foi condenada neste domingo (13), a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do pastor Anderson do Carmo. Ela foi denunciada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, que foi executado a tiros em junho de 2019, na residência da família, em Niterói, no Rio de Janeiro.

O Tribunal do Júri condenou a ex-deputada federal Flordelis dos Santos e sua filha biológica Simone dos Santos pela morte do pastor Anderson do Carmo. Flordelis foi apontada como responsável por orquestrar o assassinato do marido, morto a tiros dentro da garagem de casa, em junho de 2019, na cidade de Niterói.

Os filhos afetivos Marzy Teixeira da Silva, André Luiz de Oliveira e a neta Rayane dos Santos Oliveira foram absolvidos de todos os crimes. Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão. A filha biológica Simone dos Santos Rodrigues foi condenada a 31 anos e 400.

Marzy, André e Simone respondiam por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada; e Rayane, por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada.

Após seis dias de julgamento, a juíza Neris dos Santos Carvalho Arce proferiu a sentença para cada um dos réus. Durante a leitura da sentença familiares da ex-deputada que acompanharam o julgamento desde o seu primeiro dia entraram em desespero.

Cassação e prisão

Flordelis está presa desde 13 de agosto de 2021. Dois dias antes, Flordelis havia perdido o foro privilegiado ao ter o mandato de deputada federal cassado por 437 favoráveis, 7 contrários e 12 abstenções.

Informações do site UOL.

