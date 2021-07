Da Redação

Flávio Bolsonaro é vacinado por Queiroga no RJ

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) compartilhou em suas redes sociais um vídeo sendo vacinado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga nesta quarta-feira, (22).

Flávio tem domicílio no Rio e no Distrito Federal. Aos 40 anos, o senador foi vacinado na repescagem na capital fluminense. A vacinação para homens de sua idade ocorreu no dia 9 de julho, há quase duas semanas.

A Prefeitura do Rio estabeleceu nesta quinta (22) e sexta (23) a repescagem para quem tem mais de 35 anos e ainda não tinha se imunizado.

De acordo com a CPI da Pandemia, o governo Bolsonaro agiu contra vacinas que respondem pela maioria das doses aplicadas no país: CoronaVac, do Instituto Butantan, e da Pfizer.

Essas respondem por 50,2% das doses aplicadas até sábado (17). Depoimentos e documentos colhidos na comissão mostram que o Ministério da Saúde colocava obstáculos para a aquisição desses imunizantes.

Flávio Bolsonaro escreveu que foi vacinado pela vacina AstraZeneca e escreveu a vacina é "bem mais barata que a de outros fabricantes".

Uma das frentes da CPI da Pandemia investiga um suposto pedido de propina na compra — que não se concretizou — de 400 milhões de doses do imunizante.

Segundo Luiz Paulo Dominghetti, que se apresentava como representante de uma empresa que intermediava a venda, um membro do governo teria pedido US$ 1 de propina por dose.

Com informações: G1