Flanelinha morre esfaqueado ao tentar separar briga; veja vídeo

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma confusão começou em uma via pública situada no Jardim Vitória, no Guarujá, litoral de São Paulo, na madrugada do último domingo (24). De acordo com as autoridades, o caso terminou com a morte de um flanelinha de 30 anos que tinha o intuito de separar a briga. A vítima foi esfaqueada.

Imagens do circuito de monitoramento mostram quatro pessoas caminhando pela calçada, na Rua Argentina. O flanelinha está próximo a um carro. Quando o grupo se aproxima, duas pessoas descem do veículo. A confusão começa logo em seguida, com empurrões e correria.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados e encontraram o homem já ferido, ajudado por pessoas que aguardavam a chegada da viatura.



A vítima foi levada ao Pronto Socorro do Hospital Santo Amaro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pelas autoridades.

