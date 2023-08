Fisioterapeuta que fez dancinha com recém-nascido no bolso é afastada

Siga o TNOnline no Google News

O Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, de Itajaí, Santa Catarina, informou que afastou a fisioterapeuta que gravou uma dancinha com um recém-nascido no bolso do jaleco cirúrgico. O vídeo da situação passou a circular nas redes sociais na última terça-feira, 15 de agosto. (Assista abaixo)

A princípio, a gravação teria sido divulgada na web pela própria funcionária. O fato gerou revolta nos internautas, e o hospital, através de uma nota, afirmou que o caso terá desdobramentos.

“Todas as medidas jurídicas – criminais, ético-administrativas e cíveis – estão sendo tomadas com o maior rigor possível, inclusive com apuração de colaboradores que filmaram ou participaram dessa cena lastimável, sem defender a criança”, diz a nota.

De acordo com o boletim médico, o recém-nascido passou por exames médicos, “está em ótimas condições e não apresentou qualquer dano decorrente dos atos”. Por ser tão nova, a criança segue internada, mas, segundo o hospital, apenas para ganhar peso.

Leia a nota a íntegra:

“O Hospital Marieta vem a público manifestar sua completa indignação e repúdio com a conduta inapropriada e criminosa praticada e registrada em vídeo postado nas redes sociais por uma fisioterapeuta terceirizada, prestadora de serviços na instituição, manipulando indevidamente um recém-nascido.Todas as medidas jurídicas – criminais, ético-administrativas e cíveis – estão sendo tomadas com o maior rigor possível, inclusive com apuração de colaboradores que filmaram ou participaram dessa cena lastimável, sem defender a criança.

Com 380 partos mensais em média, o Hospital Marieta tem no respeito e na humanização ao recém-nascido e às parturientes sua premissa de trabalho há várias décadas. Este ato isolado não pode manchar a imagem de centenas de profissionais que atuam na unidade e zelam diariamente cuidando dos bebês.

Direção-Geral e Administrativa do HMMKB”.

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) também recebeu uma denúncia, que está sendo protocolada e a 4ª Promotoria de Justiça de Itajaí deve analisar.

Com informações do ND Mais.

