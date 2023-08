Fisioterapeuta faz dancinha com recém-nascido no bolso e gera revolta

A atitude de uma funcionária de um hospital de Itajaí, Santa Catarina, gerou revolta nas redes sociais, isso porque um vídeo em que ela surge fazendo uma dancinha com um recém-nascido dentro do bolso do jaleco cirúrgico passou a circular na web. No vídeo, a fisioterapeuta canta e dança o hit viral "Desenrola, bate, joga de ladinho" no interior da maternidade do Hospital Marieta Konder Bornhausen. (Assista abaixo)

continua após publicidade

A instituição de saúde se pronunciou sobre o caso através de uma nota. Segundo a unidade, a profissional é de uma empresa terceirizada, e medidas jurídicas de âmbito criminal, ético-administrativo e cível serão tomadas contra ela.

Além da funcionária que aparece dançando, o hospital também busca identificar todos os envolvidos na situação.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem de 34 anos é encontrado morto em hotel do centro de Arapongas

Leia a íntegra da nota do Hospital Marieta:

“O Hospital Marieta vem a público manifestar sua completa indignação e repúdio com a conduta inapropriada e criminosa praticada e registrada em vídeo postado nas redes sociais por uma fisioterapeuta de empresa contratada, prestadora de serviços na instituição, manipulando indevidamente um recém-nascido.

Todas as medidas jurídicas – criminais, ético-administrativas e cíveis – estão sendo tomadas com o maior rigor possível, inclusive com apuração de colaboradores que filmaram ou participaram dessa cena lastimável, sem defender a criança.

continua após publicidade

Com 380 partos mensais em média, o Hospital Marieta tem no respeito e na humanização ao recém-nascido e às parturientes sua premissa de trabalho há várias décadas. Este ato isolado não pode manchar a imagem de centenas de profissionais que atuam na unidade e zelam diariamente cuidando dos bebês”.

Veja:

tnonline

Siga o TNOnline no Google News