Fisioterapeuta de 26 anos morre após se engasgar com pedaço de carne

Um fisioterapeuta de 26 anos morreu na última segunda-feira (1º) após se engasgar com um pedaço de carne na cidade de Maracajá, na região sul de Santa Catarina. A vítima, identificada como Gustavo Prudêncio Pedro, exercia sua profissão no Hospital de Criciúma.

De acordo com informações fornecidas pela CCR Via Costeira, concessionária que administra o trecho sul da BR-101, equipes de um dos postos da rodovia realizaram os primeiros atendimentos ao jovem. Ele teria chegado ao local já com sintomas de engasgamento.

Após receber os primeiros socorros, Gustavo foi encaminhado em estado grave para o Hospital Regional de Araranguá. O fisioterapeuta, no entanto, não resistiu e morreu na unidade de saúde. O corpo do jovem foi sepultado na manhã desta terça-feira (2).

Conforme apurações, Gustavo era filho de um funcionário da prefeitura de Maracajá. Nas redes sociais, o município divulgou uma nota sobre o caso, além de prestar solidariedade à família do fisioterapeuta. "Neste momento tão difícil e de dor, a Administração, presta sua solidariedade aos familiares e amigos, rogando a Deus para que conforte seus corações, dando força e sabedoria", diz o comunicado.

- Com informações NSC Total.

