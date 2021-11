Fisiculturista se casa pela segunda vez com boneca inflável

Da Redação

O fisiculturista Yuri Tolochko, do Cazaquistão, ficou famoso por casar-se com uma boneca inflável. Agora, Tolochko vive um segundo relacionamento com Luna, outra boneca.

O casal vive lua-de-mel na Bulgária. Em entrevista ao jornal Daily Star, o cazaque afirmou que a viagem seria a negócios, mas que os pombinhos acabaram tornando o momento mais íntimo, aproveitando a folga prolongada e “fazendo muito sexo”, como disse Tolochko ao jornal.

O fisiculturista disse que o casal chamava atenção no hotel de luxo onde ficou hospedado. “Enquanto estávamos tendo um jantar romântico, o garçom no início se surpreendeu com a minha esposa, mas depois gostou de nos observar. Outros clientes também pararam para tirar fotos conosco”, contou.



fonte: Reprodução

Separação

O novo relacionamento de Tolochko acontece após o primeiro casamento ter ido por água abaixo. Depois de trair Margo, sua primeira esposa, após um defeito de fabricação, o cazaque passou a se relacionar com uma galinha com cabeça humana, a quem chamava de Lola.

Foi quando Luna entrou em sua vida. E nas redes sociais, o fisiculturista dá provas de seu amor pela boneca, mostrando que não há limites para amar.