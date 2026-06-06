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SÃO PAULO

Fisiculturista perde controle de Porsche e atinge motos e carros; assista vídeo

Acidente, ocorrido na tarde deste sábado (6), deixou duas pessoas feridas

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 20:54:29 Editado em 06.06.2026, 20:54:22
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Um motorista perdeu o controle de um Porsche, bateu em uma mureta e atingiu duas motocicletas e dois carros na Avenida das Juntas Provisórias, sentido Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo. O acidente, ocorrido na tarde deste sábado (6), deixou duas pessoas feridas e teve toda a sua dinâmica registrada por câmeras de segurança instaladas na via.

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As imagens mostram o momento exato em que o veículo de luxo derrapa na pista, atinge as motos e colide contra o muro que abriga as colunas do Expresso Tiradentes, acionando os airbags devido à força do impacto. Por muito pouco, o carro não atingiu uma terceira motocicleta, ocupada por duas pessoas, que trafegava logo à frente.


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Fisiculturista perde controle de Porsche e atinge motos e carros; assista vídeo
AutorFoto: REPRODUÇÃO

Um outro ângulo capturado pelas gravações revela a gravidade da colisão, mostrando os dois motociclistas deslizando pelo asfalto após serem atingidos pelo esportivo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o socorro foi rapidamente acionado e as duas vítimas foram estabilizadas no local antes de serem encaminhadas para unidades de saúde da região.


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