Fisiculturista morre após ser esmagado por barra de 210 kg; assista

Um fisiculturista, de 33 anos de idade, morreu após quebrar o pescoço no último sábado (15/7), em Bali, na Indonésia. O jovem fazia exercícios físicos quando acabou sendo esmagado por uma barra de ferro de 210 quilos.

Justyn Vicky foi levado às pressas para um hospital da região com uma compressão crítica dos nervos vitais que conectam o coração e o pulmão. Ele passou por uma cirurgia de emergência, mas acabou morrendo.

Um vídeo do momento circula nas redes sociais, e as imagens são chocantes. O fisiculturista aparece na academia, tentando fazer um agachamento com a barra nos ombros. Com o apoio do treinador, o jovem começou a descer, mas não conseguiu levantar o peso novamente e, então, cai no chão.

Nesse momento, a barra com os pesos cai em sua nuca e seu pescoço quebra. Veja abaixo (cuidado! Imagens fortes):

A academia em que Justyn treinava lamentou o ocorrido nas redes sociais. "Era mais do que apenas um especialista em fitness; ele era um farol de inspiração, motivação e apoio inabalável”, escreveu.







*Com informações RicMais.

