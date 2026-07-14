Fisiculturista de 35 anos morre às vésperas de competição nacional no PR

O fisiculturista profissional Mailson Araújo Santos, de 35 anos, morreu na noite da última segunda-feira (13) após passar mal subitamente em sua residência, localizada na cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia. O atleta, que competia na categoria Men's Physique, estava na reta final de preparação para o Musclecontest Brazil 2026, evento que será realizado neste final de semana em Curitiba, no Paraná. A competição marcaria seu aguardado retorno aos palcos após meses sem se apresentar. Até o momento, as autoridades de saúde não divulgaram a causa da morte.

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O mal súbito ocorreu enquanto o esportista estava em casa, momento em que ele chegou a pedir ajuda aos pais. A mãe de Mailson, que é técnica de enfermagem, iniciou imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar na tentativa de salvá-lo. Como a família reside em frente a um batalhão do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada de forma muito rápida e assumiu os primeiros socorros.

Na sequência, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local para dar continuidade ao atendimento, mas, apesar de todos os esforços das equipes médicas e de resgate, o fisiculturista não resistiu. A fatalidade chocou os fãs e pessoas próximas, especialmente porque, horas antes do ocorrido, o atleta havia publicado em suas redes sociais registros em que aparecia treinando normalmente na academia e passando por uma consulta de rotina com seu fisioterapeuta.

Mailson era considerado um nome de grande destaque no cenário do fisiculturismo nacional. O baiano conquistou o cobiçado "pro card", que garante o status de atleta profissional, em abril de 2023, ao sagrar-se campeão geral (overall) da divisão amadora no Arnold Classic South America, realizado em São Paulo. Desde então, ele acumulou resultados expressivos, subindo ao pódio em quatro ocasiões importantes. O currículo do atleta inclui um lugar no "top 5" em sua estreia profissional no Bahia Pro 2023, duas presenças no "top 4" nas edições do Musclecontest Brazil 2024 e Nordeste 2025, além de um "top 3" no Musclecontest Brazil 2023. Neste ano, após um período mais recluso em que competiu apenas duas vezes em 2025, ele buscava seu primeiro título profissional no evento curitibano e almejava superar a 12ª colocação obtida no ano anterior.

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A ascensão no esporte também proporcionou a Mailson a oportunidade de trabalhar com alguns dos maiores nomes da modalidade no país. Entre 2023 e 2024, ele foi treinado pelo renomado preparador Fabricio Pacholok, profissional responsável por orientar Ramon Dino, atual campeão mundial da categoria Classic Physique. Durante esse período, o baiano chegou a dividir sessões de treinamento ao lado do campeão. Com uma legião de mais de 30 mil seguidores nas redes sociais, com quem compartilhava diariamente sua rotina rigorosa de alimentação e treinos, a morte do atleta gerou forte comoção no meio esportivo.

As últimas homenagens ocorreram nesta terça-feira (14), com velório no Lar São Francisco e sepultamento no Cemitério Jardim Paraíso da Saudade, em sua cidade natal.