Fisiculturista de 25 anos morre um mês após descobrir câncer

Um fisiculturista, de 25 anos de idade, morador de Criciúma em Santa Catarina, morreu na última terça-feira (19) após luta contra um câncer no mediastino - área que fica entre os pulmões. De acordo com a família, João Vitor Neves Machado de Queiroz havia descoberto o tumor no dia 15 de agosto e estava tratando a doença há pouco mais de um mês.

De acordo com informações do g1 , o atleta era profissional de fisiculturismo há seis anos. João já havia conquistado títulos em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e em Balneário Camboriú (SC). Ele já tinha competições marcadas para o ano de 2024.

"João era um atleta muito querido pela equipe toda. Um menino muito íntegro e amável", disse a equipe da Semideus Farma ao g1. O treinador de João, Dudo Vassoler, exaltou as qualidades do amigo nas redes sociais e destacou: "Me sinto privilegiado de poder ter compartilhado contigo momentos incríveis. Você é um menino de ouro, coração gigante e de uma pureza e bondade sem tamanho".

O sepultamento do jovem aconteceu nesta quarta-feira (20), no Cemitério Municipal São Luís, em Criciúma.



