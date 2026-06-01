'Fiquei chocada': ex-namorada relembra mudança física de Ganley após uso de anabolizantes

A ex-namorada do fisiculturista Gabriel Ganley, encontrado morto em maio no apartamento onde morava na Mooca, zona leste de São Paulo, falou sobre a transformação física vivida pelo atleta após o uso de anabolizantes. As declarações foram exibidas no domingo, 31, pelo Fantástico, da TV Globo.

Catarina de Moura, que se relacionou com Gabriel em 2024 e voltou a encontrá-lo no fim do ano passado, afirmou ter ficado impressionada ao vê-lo após a transformação que acompanhou sua ascensão no fisiculturismo.

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"Ele tinha conquistado muitas coisas. Ele estava maior. Então, eu fiquei assim, chocada, muito feliz, claro, mas chocada. Porque eu estava acostumada com um menino magrinho e com a vozinha de bebezinho e, de repente, ele já era um homem com bigode, barba, grande", relatou.

Gabriel ganhou notoriedade nas redes sociais ao compartilhar sua rotina de treinos e a evolução de seu físico. No início da trajetória, era um defensor do fisiculturismo natural e se posicionava contra o uso de anabolizantes. Com o passar do tempo, porém, passou a utilizar as substâncias e a registrar o processo em vídeos publicados para seus seguidores, se tornando um dos principais nomes da nova geração do esporte.

Apesar das mudanças na aparência, Catarina afirmou que o atleta manteve a mesma personalidade. "Eu achei ele muito diferente, mas com a mesma essência, sabe? Só queria mesmo que ele fosse lembrado por todo mundo como esse menino batalhador, sonhador, que sempre foi atrás dos sonhos dele e que dava o sangue dele em tudo", afirmou.

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Gabriel foi encontrado morto na cozinha do apartamento onde vivia por um amigo após dois dias sem retornar a contatos de familiares. Um laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) apontou que ele sofreu uma morte súbita associada a um problema cardíaco. A Polícia Civil ainda aguarda um laudo completo que deverá ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte.

Peritos apreenderam diversos medicamentos classificados preliminarmente como possíveis anabolizantes no local na residência do atleta. O caso foi registrado como morte suspeita - morte súbita no 42º DP (Parque São Lucas).