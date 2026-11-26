A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) realizam nesta quinta-feira, 26, uma operação contra uma estrutura financeira suspeita de lavar dinheiro proveniente de apostas ilegais na internet e de crimes contra o patrimônio. Batizada de Operação Cofre Ativo, a ação investiga três instituições de pagamento digital suspeitas de receber, movimentar e ocultar recursos de origem criminosa.

São cumpridos nove mandados de prisão temporária e 25 de busca e apreensão na capital paulista, em São Bernardo do Campo e nas cidades catarinenses de Joinville, Araquari e Brusque. A Justiça também determinou o bloqueio de contas, investimentos, imóveis, veículos, aeronaves, embarcações, participações em empresas e criptoativos dos investigados, com limites superiores a R$ 900 milhões.

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A investigação começou após o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP-SP, receber uma comunicação da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda sobre 55 sites de apostas que funcionavam sem autorização.

Ao acompanhar as plataformas, os investigadores identificaram que os endereços na internet e as empresas responsáveis por receber os pagamentos eram trocados frequentemente, mas os recursos continuavam passando pelas mesmas três instituições de pagamento.

Segundo o Ministério Público, as empresas recebedoras estavam registradas em nome de pessoas sem capacidade econômica compatível com as movimentações, algumas beneficiárias de programas sociais. Elas também tinham sede em escritórios virtuais e salas de coworking. Quando um grupo de empresas era encerrado, outro já estava aberto e recebendo valores. Uma das instituições, com 154 clientes, ocupava o primeiro lugar no ranking de reclamações do Banco Central.

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O cruzamento das contas com registros policiais mostrou que as três instituições aparecem em 2.939 boletins de ocorrência no Estado de São Paulo. Desse total, 2.872 são por estelionato, 31 por roubo e 36 por extorsão.

Entre os casos estão golpes da falsa central bancária, do falso advogado e vendas fraudulentas pela internet. Também foram identificadas ocorrências em que vítimas eram obrigadas a fazer transferências por Pix enquanto estavam sob ameaça ou privadas de liberdade. A eventual participação dos investigados nesses crimes ainda é apurada.

De acordo com o MP-SP, depois de entrar nas contas das empresas recebedoras, o dinheiro era rapidamente transferido para operadores, empresas ligadas aos dirigentes e contas pessoais, muitas vezes no mesmo dia. Parte dos recursos teria sido convertida em imóveis, veículos de luxo, participações societárias e criptoativos, com remessas a corretoras.

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A operação é conduzida pelo Gaeco e pela Polícia Civil, por meio do Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD), do Departamento Estadual de Inteligência.