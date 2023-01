Fim do mundo? Raios vermelhos iluminam o céu de SC e assustam

Da Redação

Os moradores de Monte Castelo, no Norte de Santa Catarina, viram o céu se encher de raios vermelhos no último dia 13 de janeiro. O fenômeno inusitado virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (25), e dividiu a opinião dos internautas: "fim do mundo ou comunismo?", escreveu um usuário do Twitter.

Apesar de diferente, não há ligação com assuntos políticos ou apocalípticos. Os "raios vermelhos" são um fenômeno natural que trata-se de descargas elétricas que ocorrem acima das nuvens e, geralmente, possuem cor avermelhada.

Os registros feitos no último dia 13, e que agora circulam nas redes, foram feitos pelas lentes do astrônomo Jocimar Justino. Segundo ele, "sabe-se que eles [raios vermelhos] ocorrem sobre nuvens de tempestade. Não é algo muito comum de se ver e registrar em partes por causa de sua curta duração. Duram apenas alguns milissegundos", afirmou o astrônomo.

"É bem curioso, porque eles se parecem com fadas, polvos, águas-vivas. Antigamente até achavam que fossem espíritos", disse Justino.

Assista o registro:

January 25, 2023









O que são "sprites vermelhos"?

A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) explicou que os "sprites vermelhos" ou "raios vermelhos" ocorrem acima de nuvens de tempestade e são gerados por intensas cargas elétricas que partem do topo das nuvens e vão até o limite da mesosfera, a cerca de 95 quilômetros de altitude.

Em determinado momento, essa descarga elétrica gera um flash de plasma que, por alguns milissegundos, torna-se iluminado, com diversos formatos.





Fonte: Informações g1.

