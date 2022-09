Fim da pandemia de covid-19 'está em vista', diz OMS

André Marinho (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou, nesta quarta-feira, 14, que o fim da pandemia "está em vista". Ele pediu, no entanto, que governos acelerem ações para evitar que a oportunidade de controlar a covid-19 seja perdida.

continua após publicidade .

Em coletiva de imprensa, Tedros explicou que, na semana passada, o número de casos de coronavírus caiu ao menor nível desde março de 2020.

"Nunca estivemos em melhor posição para acabar com a pandemia", ressaltou o diretor-geral da OMS.

continua após publicidade .

Tedros comparou a atual situação com a reta final de uma maratona. "Podemos ver a linha de chegada. Estamos em uma posição vencedora. Mas agora é o pior momento para parar de correr", destacou.

O diretor da OMS exortou os países a vacinarem toda a população com maiores riscos associados à doença e a manterem as estratégias de testagem e sequenciamento do vírus.